ЗСУ рухають далі лінію фронту на Херсонщині, - ОК "Південь"

Керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині.

Про це вона сказала в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Укрінформ.

За її словами, українські сили оборони продовжують рухати лінію фронту, хоча російські війська дуже міцно там засіли оборонним рубежем. Робота триває, а окупанти тим часом намагаються сконцентрувати свої сили на лівому березі Дніпра на Херсонщині, відзначила Гуменюк.

«Хочу зауважити, що треба бути дуже критичним у ставленні до повідомлень, які лунають в умовах гібридної війни. Тому що, зокрема, колабораційна влада, окупаційна влада зорієнтовані якраз дуже потужно на інформаційний фронт, для того, щоб сіяти паніку серед населення», - підкреслила Гуменюк.

Крім того, вона закликала українців критично оцінювати ту чи іншу інформацію щодо подій на фронті, а також спростувала заяви росіян про начебто витіснення українських захисників із деяких населених пунктів на Херсонщині.

Нагадаємо, що за даними ОВА, на Херсонщині тривають активні бойові дії. Окупанти продовжують проводити заходи примусової евакуації цивільного населення.