​Уламки збитої російської ракети пошкодили будинки на Кіровоградщині

Загиблих і поранених немає.

Цієї ночі українські військові збили ворожу ракету над Кіровоградською областю. Уламки ракети пошкодили кілька будинків в селищі Онуфріївка.

Про це повідомляє у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Друзі, ворог продовжує цинічно обстрілювати мирні міста і села. Вночі уламками збитої в Онуфріївці ворожої ракети пошкоджено кілька будинків. Обійшлося без загиблих та травмованих”, – поінформував Райкович.

На місці працюють відповідні служби.

“Ще раз наполягаю не ігнорувати сигналів повітряної тривоги і бути в укриттях! І не забувайте про економію електроенергії”, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, минулої доби росіяни завдали ударів по енергооб'єктах на Кіровоградщині.