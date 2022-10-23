Уночі 23 жовтня російські війська атакували Запоріжжя дронами-камікадзе (попередньо Shahed-136), населені пункти поблизу міста – ракетами С-300.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, один з дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Фото: Олександр Старух у Telegram

Фото: Олександр Старух у Telegram

Також було здійснено ракетний обстріл одного з сіл Запорізького району. Внаслідок потрапляння трьох ракет із використанням ЗРК “С-300” пошкоджено приватні будинки та приміщення школи.

Нагадаємо, минулої ночі російська армія завдала двох ракетних ударів по селу Зарічне Запорізької області.