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Окупанти обстріляли ракетами С-300 Запорізьку область: пошкоджені приватні будинки і школа

Постраждалих немає.

Окупанти обстріляли ракетами С-300 Запорізьку область: пошкоджені приватні будинки і школа
Фото: Олександр Старух у Telegram

Уночі 23 жовтня російські війська атакували Запоріжжя дронами-камікадзе (попередньо  Shahed-136), населені пункти поблизу міста – ракетами С-300.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, один з дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Фото: Олександр Старух у Telegram

Фото: Олександр Старух у Telegram

Також було здійснено ракетний обстріл одного з сіл Запорізького району. Внаслідок потрапляння трьох ракет із використанням ЗРК “С-300” пошкоджено приватні будинки та приміщення школи.

 

Нагадаємо, минулої ночі російська армія завдала двох ракетних ударів по селу Зарічне Запорізької області.

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