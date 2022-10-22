За добу на Сумщину “прителіло” від окупантів 143 рази, постраждала жінка

Стріляли з мінометів, артилерії та “Граду”.

За суботу, 22 жовтня було зафіксовано 143 “приходи” російської армії по громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрацїі Дмитро Живицький.

З них: 7 мінометних обстрілів (усього 72 приходи), 2 артилерійських (31 приход) та один – з реактивних систем залпового вогню “Град” (40 приходів).

“Прильоти” у громадах:

Есманська громада: мінометний обстріл одного з сел;

Юнаківська громада: ворог обстрілював територію громади двічі: одного разу з артилерії, вдруге – з мінометів. Пошкоджена лінія електропередач;

Шалигінська громада: два мінометні та один обстріл з “Градів”. Тут загорівся ліс. Внаслідок одного з обстрілів у селі Ходине пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник. В селі розбиті вулиці і городи.

Білопільська громада: мінометний обстріл с. Атинське, 15 мін;

Путивльська громада: артобстріл, 11 приходів, село Малушине;

Середино-Будська громада: мінометний обстріл, 11 мін.

В іншому селі громади пошкоджено 2 житлових будинки, лінія електропередач.

У селі Нововолодимирівка пошкоджено 2 приватних будинки, лінія електропередач.

68-річна жінка отримала осколкові поранення, наразі – у лікарні.

Нагадаємо, 21 жовтня росіяни 6 разів відкривали вогонь по території Сумської області.