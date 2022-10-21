Росіяни шість разів за день відкривали вогонь по Сумщині, - Живицький

За сьогодні, 21 жовтня, росіяни 6 разів відкривали вогонь по території Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Краснопільська громада: два мінометних обстріли, 15 і 10 приходів відповідно. Без руйнувать і жертв”, - повідомив Живицький.

Крім того, росіяни двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї по Хотінській громаді, також було зафіксовано два мінометні обстріли - 9 та 16 мін.

Живицький уточнив, що в усіх випадках обійшлось без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, сьогодні пообіді російські військові обстріляли з міномету прикордоння Чернігівської області.