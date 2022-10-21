Харківські рятувальники отримали від Червоного Хреста автоцистерни

Сьогодні, 21 жовтня, Міжнародний комітет Червоного Хреста передав рятувальникам Харкова дві автоцистерни.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зазначається, що отримані рятувальниками автоцистерни призначенні доставляти питну воду населенню Харківщини.

В свою чергу, начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Олександр Волобуєв нагородив найактивніших представників Червоного Хреста грамотами та медалями "За покликом серця" від Добровільного пожежного товариства України.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області

Нагадаємо, в Україну приїхало обладнання для доставки та очищення води. Гуманітарна допомога, котра може підтримати 3 млн людей, прибула в Україну від UNICEF Ukraine.