Група Єрмака-Макфола у Дорожню карту індивідуальних санкцій внесла російських пропагандистів, лідерів думок та артистів

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти Росії підготувала Дорожню карту індивідуальних санкцій. Сюди внесли російських пропагандистів, лідерів думок та артистів.

Про це йдеться на сайті Президента України.

У перелік потрапили ті, хто генерує і поширює наративи кремлівської пропаганди і брехню щодо війни Росії проти України.

Перелік підсанкційних осіб будуть доповнювати.

"У Дорожній карті індивідуальних санкцій виокремлені, серед іншого, пропагандисти, які послідовно відтворюють брехливі наративи відповідно до політики Кремля, закладаючи ідеологічний фундамент для російської війни та приховуючи воєнні злочини, що й надалі скоюються. Пропагандисти розділені на дві великі групи: ті, хто генерує ідеї для пропаганди (ідеологи, експерти, науковці), і ті, хто поширює ці ідеї (журналісти, артисти та зірки)", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента зазначили, що одіозні аналітичні центри на кшталт міжнародного дискусійного клубу "Валдай" "Ізборського клубу", Ради із зовнішньої та оборонної політики, Російської ради з міжнародних справ та ін. мають тісні зв’язки з високопосадовцями РФ, підтримують дії влади і напрацьовують пропагандистські наративи.

У групі Єрмака-Макфола вважають, що російські артисти є не менш небезпечними, ніж корпоративні пропагандисти, оскільки можуть швидко та дієво поширювати пропаганду в маси.

До прикладу, санкції пропонують застосувати до Леоніда Якубовича, Юлії Чичеріної, Дмитра Харатьяна, Влада Топалова, Маргарити Симоньян, Анни Седокової, Івана Охлобистіна, Микити Михалкова, Стаса Михайлова, Філіпа Кіркорова та ін. Потрапили в перелік Таїсія Повалій, Ані Лорак, Сніжана Єгорова тощо.

"З початку повномасштабного вторгнення багато з них відвідали тимчасово окуповані території України, виступили на концертах на підтримку Росії чи публічно підтримали режим Президента РФ та його війну. Їхня діяльність не пов’язана із журналістикою, свободою висловлення думки чи наукою, проте цілеспрямовано допомагає зусиллям військово-політичного керівництва Росії в Україні", - наголосили в ОПУ.

Група Єрмака-Макфола рекомендує демократичним країнам у всьому світі включити до своїх санкційних списків зазначених у переліку росіян. Більшість із них проводять свої відпустки за кордоном, а багато хто є власником дорогої нерухомості у Європі та США.

Нагадаємо, вчора Президент Володимир Зеленський надав чинності санкціям проти тисяч російських фізичних і юридичних осіб. У переліку є російські олігархи, колаборанти-ставленики окупантів у фейкових "владних" органах, члени Ради Федерації Росії та інші.

Один список містить 1451 особу, другий – 256 осіб, третій – 1365 організацій. Серед останніх санкції накладено і на Російський фонд прямих інвестицій.