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Кабмін робитиме все, аби допомогти кожному депортованому українцю повернутися додому, – Шмигаль

Буде запущено документ-посвідчення особи на повернення в Україну.

Кабмін робитиме все, аби допомогти кожному депортованому українцю повернутися додому, – Шмигаль
Фото: скрин відео

Уряд затвердить постанову, яка полегшить повернення сотень тисяч українців, яких депортували до Росії та запустить документ-посвідчення особи на повернення в Україну.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

"Цей документ зможуть отримати члени родин депортованих людей в Державній міграційній службі. Отримання документу буде можливе й на основі звернення Мінреінтеграції. Оформлення посвідчення буде безкоштовним і здійснюватиметься за п’ять робочих днів. Ми будемо робити все, аби допомогти кожному українцю повернутися додому", – наголосив глава уряду.

Нагадаємо, депортовані в Росію українці зможуть без своєї присутності оформити посвідчення особи на повернення в Україну. Звернутися із заявою можуть рідні чи Мінреінтеграції.

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