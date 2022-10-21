Володимир Зеленський зустрівся у Києві з конгресменами США

В рамках візиту конгресмени зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським і обговорили ситуацію на передовій та першочергові потреби Збройних сил України.
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
“Це сміливий крок з вашого боку, який свідчить про потужну двопалатну та двопартійну підтримку України. Він підтверджує, що Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером”, – наголосив Зеленський.
Також президент нагадав про важливість надання нашій країні засобів протиповітряної оборони у тих кількостях, скільки необхідно для створення щита у небі над Україною.
Представники конгресу, у свою чергу, підкреслили свою незмінну підтримку та наголосили на необхідності відновлення територіальною цілісності України.
Нагадаємо, у Білому Домі підтвердили продаж Іраном бойових безпілотників Росії, а також – перебування іранських військових в окупованому Криму.