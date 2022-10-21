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Володимир Зеленський зустрівся у Києві з конгресменами США

Члени палати представників Конгресу США Майк Тернер, Джеймс Хаймс та Ерік Сволвел прибули до Києва з офіційним візитом.

Володимир Зеленський зустрівся у Києві з конгресменами США
Фото: ОП

В рамках візиту конгресмени зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським і обговорили ситуацію на передовій та першочергові потреби Збройних сил України

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

“Це сміливий крок з вашого боку, який свідчить про потужну двопалатну та двопартійну підтримку України. Він підтверджує, що Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером”, – наголосив Зеленський.

Також президент нагадав про важливість надання нашій країні засобів протиповітряної оборони у тих кількостях, скільки необхідно для створення щита у небі над Україною.

 

Представники конгресу, у свою чергу, підкреслили свою незмінну підтримку та наголосили на необхідності відновлення територіальною цілісності України.

Нагадаємо, у Білому Домі підтвердили продаж Іраном бойових безпілотників Росії, а також – перебування іранських військових в окупованому Криму.

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