Російська пропаганда у той час, як армія окупантів не має успіхів на фронті, працює на внутрішнього споживача, намагаючись заспокоїти його і надати віру в перемогу. Про це йдеться в аналізі, опублікованому на сайті Главком.

Так, програючи у технологіях та за рівнем життя Заходу, сайт Adme.ru намагається довести читачам, що вони є носіями православних канонів, зірки Голлівуду – це «наколоті ботоксом» люди, для яких головна турбота – це пластична операція або операція зі зміни статі.

Росія ж це натуральність – відмова від косметики, фарбування сивого волосся, "у чому слід брати приклад у 70-річної мексиканської акторки Вероніки Кастро", що відома як головна актриса популярного в пізньому СРСР серіалу «Багаті теж плачуть».

Водночас газета «Відомості» намагається втлумачити своїм читачам, що санкції не погіршать життя середньостатистичного росіянина, адже на «їхньому боці Китай», і коли Росія та Китай об’єднають свої економічні зусилля, Заходу буде важко та болісно. Журналісти та колумністи газети впевнені, що лише на партнерстві з Китаєм можна побудувати цілком спроможну експортну економіку.

Те ж саме, навіть більше, говорить сайт ТАСС та записує в союзники Росії, окрім Китаю, ще й Південну Африку, хоча економіка цієї країни цілковито залежить від західних технологій та інвестицій, зокрема в аграрній сфері, а також Іран і Туреччину. Хоча будь-яка з цих країн цілком незалежна у власній політиці і керується лише власними політичними та економічними інтересами. До того ж Іран – насамперед країна мусульманської політичної культури, а Туреччина – взагалі член НАТО.

З точки зору журналу «Сноб», добре, що, мовляв, в планах Міноборони РФ більше немає наміру мобілізовувати мешканців Москви, адже потреби в наповненні російської армії солдатами закрито мешканцями азійських регіонів Російської Федерації.

"Тобто мова йде про відвертий расизм, оскільки апріорі вважається, що життя буряту, тувінця, якута, нижче за життя мешканця міст європейської частини РФ, не говорячи вже про Москву чи Петербург", - зазачається в аналізі.

Сайт «Риа новости» просто вигадує фейки про нібито «провал західної політики із захисту України». Працює сайт також із емоціями росіян, намагаючись змалювати російських солдатів героями, які жертвують своїм життям заради величі Росії. А також наводить реакцію російських соцмереж, котрі обурюються заявами українського президента Володимира Зеленського.