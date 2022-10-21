Представники РФ в СКЦ в Стамбулі зривають поставки українського зерна, - Андрій Клименко

Представники Росії в спільному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі зривають поставки українського зерна.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи по санкціях та свободі судноплавства Андрій Клименко.

“Ми звернули увагу, що останні 2-3 тижні в Мармуровому морі утворилося безпрецедентне скупчення суден на якірних стоянках”, - написав Клименко, і додав, що це створює небезпеку судноплавству, вже є один випадок зіткнення суден.

Близько ста суден із українським зерном очікують на інспекцію 8-15 днів, їх нараховується близько ста. Ще 15 суде очікують інспекції, щоб піти в українські порти за зерном на експорт.

Клименко наголосив, що весь зерновий трафік залежить “від настрою одного з членів групи інспекторів (від зрозуміло якої країни), від того, скільки суден в день він захоче оглянути”.

Крім того, зараз світловий день стає все коротшим, і навіть у спокійному Мармуровому морі бувають шторми та тумани, через що інспектор може відмовитись виходити на катері у море.

Клименко анонсував, що Моніторингова група Black Sea News та Інституту Чорноморських стратегічних дослідженьза кілька днів надасть детальний аналіз ситуації, що склалась навколо експорту українського зерна.

Як раніше повідомлялось, США докладають зусиль, аби була продовжена дія угоди щодо “зернових коридорів” у Чорному морі. Держдеп США сподівається, що всі сторони, зокрема РФ, погодяться зберегти ці домовленості.