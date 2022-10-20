Головне за день. Четвер, 20 жовтня

15 збитих іранських дронів, підготовка росіянами теракту на Каховській ГЕС, ворожі удари по енергетичній інфраструктурі, заява Ліз Трасс про відставку. Яким запам’ятається 239-й день повномасштабної війни.

Російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. У разі підриву може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України.

Про це у зверненні до Європейської Ради повідомив Президент Володимир Зеленський. За його словами, дамба ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води.

"Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що російський теракт може залишити без води для охолодження Запорізьку атомну станцію.

Детальніше – в новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що підрозділи ППО збили 15 іранських дронів, авіація завдала 6 ударів по позиціях росіян. Бійці ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів окупантів.

Водночас окупанти завдали три ракетні та 20 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під удари окупаційних військ потрапило до 20 населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20-го жовтня – в нашій новині.

Росія продовжує накопичувати озброєння і техніку та зосереджувати нові підрозділи біля кордону з Україною і на тимчасово окупованих територіях. На Волинському, Житомирському та Київському напрямках ситуація стабільна. Однак посилюється агресивна риторика влади Білорусі і Росії щодо розгортання угруповання військ так званої союзної держави. Загроза відновлення наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок може бути змінений на захід білорусько-українського кордону.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Такий сценарій матиме на меті перерізати постачання озброєння Україні від країн-партнерів. У Білорусі тривають військові навчання. Також проводяться заходи для прихованої мобілізації.

"Генштабом ЗСУ постійно відстежується ситуація. Силами оборони проводяться заходи для надійного прикриття північного напрямку, зокрема Києва. У разі відкриття другого фронту, а саме ведення наступальних дій з Республіки Білорусь, ми будемо готові до адекватної відповіді", – повідомив Громов.

Росіяни завдали по енергосистемі України вже близько 300 ударів. Наразі триває підготовка до заходів, яких доведеться вживати в разі "драматичних пошкоджень", що потребуватимуть більшого часу для відновлення.

"Це цілий механізм, у якому задіяні всі державні органи майже, військові адміністрації на місцях, все це буде відповідним чином скомуніковано громадянам, умовно, де буде можливість отримати електроенергію, тепло, зарядити мобільні телефони, отримати звʼязок", – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він наголосив, що важливо закрити протиповітряною обороною енергетичні обʼєкти.

За словами міністра, щоб уникнути примусових відключень енергії, українці мають добровільно скоротити споживання. Економія хоча би 20% критично допомогла б системі.

Директор московського Центру аналізу стратегій та технологій, член громадської ради при Міноборони Росії Руслан Пухов підтвердив, що Росія використовує іранські дрони.

У студії телеканалу мікрофон увімкнули раніше, ніж устигли узгодити розмову.

"Я дуже прошу вас сильно на цих іранських... бо це класика: "ж*опа есть, а слова - нет"... Ми всі знаємо, що вони іранські. А влада не визнає...", – сказав Пухов раніше, ніж його спитали ведучі. Мікрофон у цей час уже працював.

"Руслане Миколаєвичу!" – осмикнула його ведуча і почала офіційне інтерв'ю.

Що і вимагалося довести. Подробиці – в нашій новині.

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що йде з посади лідерки Консервативної партії.

Змінивши Бориса Джонсона, Ліз Трасс пробула на посаді прем'єр-міністерки 44 дні і залишиться прем'єркою ще деякий час до призначення наступника.

Консерватори розраховують обрати нового лідера і майбутнього прем'єр-міністра до кінця цього місяця.

Синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років. Імовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25.. -30 градусів в Україні є дуже низькою.

Детальніше – в нашій новині.

Працівники Київського зоопарку роблять усе можливе, щоб тварини були зігріті, доглянуті та нагодовані: створюють запаси кормів, утеплюють будівлі. Доводиться також думати про закупівлю електрогенераторів, інфрачервоних обігрівачів, дров’яних пічок. Цьогоріч витрат більше, адже у "Київзоо" зимуватимуть не лише постійні мешканці, а й понад 200 тварин, яких волонтери вивезли із найбільш постраждалих унаслідок російського вторгнення регіонів. Попри те, що закладу доводиться ощадно використовувати ресурси, доглядачі столичного зоопарку запевняють: кожен чотирилапий, пернатий чи лускатий представник тваринного світу отримає необхідне піклування і тепло.

Водночас працівники столичного зоопарку зазначають, що забезпечити повноцінну турботу було б неможливо без участі небайдужих громадян. Найбільші витрати – на корми, ветеринарне обладнання, медичні препарати, електроенергію, газ, водопостачання, підтримку інфраструктури – вдається покривати завдяки благодійній допомозі і придбанню квитків.

"Як і вся Україна ми перебуваємо в стані жорсткої економії. Тому завжди дуже вдячні за вашу допомогу", – зазначають представники Київського зоопарку і просять зоозахисників і надалі дбати про благополуччя тварин.

Електронні квитки до Київського зоопарку можна придбати за посиланням.

А тут можна знайти реквізити зоопарку для благодійного внеску.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!