Ліз Трасс заявила, що подає у відставку, - ЗМІ

Про це вона сказала у зверненні.

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що йде з посади лідерки Консервативної партії.

Про це вона заявила у зверненні, повідомляють британські та європейські ЗМІ.

"Я залишаю пост прем'єр-міністра Великобританії", – сказала Трасс.

Вона пробула на посаді перм'єр-міністерки 44 дні, змінивши Бориса Джонсона. Вона залишиться прем'єркою ще на деякий час до призначення наступника.

У своїй заяві Трасс зазначила, що вступила на посаду "в час великої економічної та міжнародної нестабільності".

В інтерв'ю Бі-бі-сі Трас заявила, що лишається відданою "економіці з низькими податками та високими темпами зростання", водночас збереження економічної стабільності зараз є пріоритетом.

"Передусім, я хочу взяти на себе відповідальність і вибачитися за помилки, які були допущені. Я хотіла діяти, допомогти людям з їхніми рахунками за енергію, вирішити питання високих податків, але ми пішли занадто далеко й занадто швидко", - сказала Трасс.

Раніше також повідомлялося, що член британського парламенту від Консервативної партії Суелла Браверман подала у відставку з посади міністра внутрішніх справ, пропрацювавши лише шість тижнів. А 14 жовтня Трасс звільнила Квасі Квартенга з посади міністра фінансів і відмовилася від частини свого суперечливого економічного пакета.

Нагадаємо, Трасс очолила Консервативну партію Британії 5 вересня і стала прем’єр-міністеркою 6 вересня 2022 року після вимушеної відставки Джонсона.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трасс тримала таку саму сувору лінію, як і її колишній шеф. Саме їй належать слова “Росію потрібно виштовхнути з усіх окупованих нею територій в Україні”.