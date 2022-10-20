З уряду Ліз Трасс пішла міністерка внутрішніх справ

Цю посаду отримав Грант Шеппс, який у боротьбі за крісло лідера консерваторів підтримував Ріші Сунака.

Член британського парламенту від Консервативної партії Суелла Браверман подала у відставку з посади міністра внутрішніх справ, пропрацювавши лише шість тижнів.

Про це пише BBC.

Вона стала другим міністром, який залишив кабінет за півтора місяці прем'єрства Ліз Трасс. Першим минулого тижня став міністр фінансів Квазі Квартенг, який разом із прем’єркою є автором розкритикованої податкової реформи.

Трасс зазнала нищівної критики за свої податкові ініціативи, популярність консерваторів останніми тижнями впала до рекордно низьких позначок за всю історію соціологічних досліджень у Британії.

Новим міністром внутрішніх справ став Грант Шеппс, який у боротьбі за крісло лідера консерваторів підтримував суперника Трасс – Ріші Сунака. Цей крок говорить про те, що Трасс усіма силами намагається об'єднати партію, оскільки своє прем'єрство вона почала з того, що звільнила Шепса з посади міністра транспорту.

Щодо Браверман, то вона опублікувала у своєму Твіттері лист до Ліз Трасс, зазначивши, що йде зі своєї посади не через політичні розбіжності, а тому, що порушила існуючі правила, відправивши офіційний імейл зі своєї домашньої адреси. Наголосивши, що цей лист був відправлений колезі, якому вона повністю довіряє, Браверман зазначила, що “помилка залишається помилкою”.

Браверман у заяві про звільнення також розкритикувала прем'єрку. “У мене є побоювання щодо політичного курсу уряду”, – написала вона.

Ексміністерка додала, що вона сумнівається у виконанні зобов’язань, оголошених у передвиборчому маніфесті, зокрема щодо скорочення загальної кількості мігрантів та припинення незаконної міграції, особливо небезпечних перетинів (Ла-Маншу) на малих човнах.

Опозиція сприйняла відставку Браверман як неспроможність нинішнього кабінету та Консервативної партії керувати країною.

Нагадаємо, Трасс переконана, що попри невдачі вже на початку перебування на посаді, очолить консерваторів на наступних загальних виборах.