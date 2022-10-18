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Міністр оборони Британії відбув із візитом до США, обговорюватиме і Україну, – ЗМІ

Візит не було анонсовано, і заради поїздки міністр скасував виступ перед Палатою громад. 

Міністр оборони Британії відбув із візитом до США, обговорюватиме і Україну, – ЗМІ
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у вівторок відбув із візитом до США. Редакторка відділу безпеки і оборони видання Sky News Дебора Хейнс з посиланням на джерела зазначила, що візит було організовано "наспіх".

"Міністр оборони перебуває у Вашингтоні, аби обговорити спільні проблеми безпеки, включно з Україною. Він відвідає колегу в Пентагоні та високопосадовців у Білому домі", – зазначила вона. 

Візит Воллеса підтвердив заступник Джеймс Хіппі, пише The Guardian. Заради поїздки міністр скасував виступ перед комітетом з оборони в Палаті громад. 

Наприкінці вересня Бен Воллес приїжджав до Києва з неанонсованим візитом. 

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