Міністр оборони Британії відбув із візитом до США, обговорюватиме і Україну, – ЗМІ

Візит не було анонсовано, і заради поїздки міністр скасував виступ перед Палатою громад.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у вівторок відбув із візитом до США. Редакторка відділу безпеки і оборони видання Sky News Дебора Хейнс з посиланням на джерела зазначила, що візит було організовано "наспіх".

"Міністр оборони перебуває у Вашингтоні, аби обговорити спільні проблеми безпеки, включно з Україною. Він відвідає колегу в Пентагоні та високопосадовців у Білому домі", – зазначила вона.

Візит Воллеса підтвердив заступник Джеймс Хіппі, пише The Guardian. Заради поїздки міністр скасував виступ перед комітетом з оборони в Палаті громад.

Наприкінці вересня Бен Воллес приїжджав до Києва з неанонсованим візитом.