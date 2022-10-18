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Шольц переніс виведення з експлуатації трьох німецьких АЕС через викликану Росією енергокризу

Німеччина до кінця цього року планувала повністю відмовитись від атомної енергетики. 

Шольц переніс виведення з експлуатації трьох німецьких АЕС через викликану Росією енергокризу
Ілюстративне фото закордонних АЕС
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наказав продовжити роботу всіх трьох атомних електростанцій до середини квітня через збитки, які викликана Росією енергетична криза завдає економіці. 

Ці три АЕС мали завершити роботу до кінця 2022 року. Укази Шольца скасували дії "зелених" у його коаліції, які хотіли, аби АЕС перебували в резерві, щоб використовувати їх тільки в разі необхідності, пише BBC

Атомна енергетика забезпечує лише близько 6% електроенергії у ФРН. Рішення про поетапну відмову від неї в 2011 році ухвалила канцлерка Ангела Меркель на тлі аварії на Фукусімі в Японії

Через спричинену діями Росії енергокризу ФРН перезапустила законсервовані вугільні електростанції, хоча план країни полягає у відмові від вугілля задля зеленої енергії. 

У кінці минулого року в Німеччині вивели з експлуатації три АЕС. Лишилося в роботі ще всього три, але й їх хотіли законсервувати до кінця 2022. Припинення роботи трьома станціями, що лишилися, означатиме повну відмову німців від атомної енергетики. 

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