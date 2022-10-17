У Чехії викрили агента РФ, який розробляв проросійську політичну програму, використовуючи журналістів і політиків

У Чехії викрили агента РФ, який розробляв проросійську політичну програму і при цьому використовував зв'язки з чеськими журналістами і політиками, повідомляють Ceske Noviny.

Зловмисник налагодив координацію публічних виступів політиків та обговорення, які відвідали інтересам Російської Федерації.

Агент належав до впливової групи, яка мала достатньо фінансових ресурсів, аби утримувати і навіть розширювати коло проросійськи налаштованих журналістів та активістів. Вони мали не лише виробляти потрібний медіаконтент, а й організовувати публічні заходи, які можна було б використати для роспропаганди.

Також у Чехії після висилки російських дипломатів зафіксували зниження активності російських шпигунів. Наразі вони не становлять суттєвої загрози для національної безпеки.

Нагадаємо, у квітні уряд Чехії заявив про висилку 18 російських дипломатів у зв'язку з новими фактами в розслідуванні вибуху, що трапився на чеському складі боєприпасів у 2014 році. Тоді вибухи відбулися 16 жовтня у місті Врбетіц - підірвалися десятки тонн боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності.

Поліція Чехії підозрювала у причетності до вибуху громадян Росії Олександра Петрова та Руслана Боширова, також відомих як отруйників із Солсбері.