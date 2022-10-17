​Папа Римський закликав реформувати ООН на тлі війни в Україні

Папа Римський Франциск заявив про необхідність реформування Організації Об'єднаних Націй.

Про це він написав понтифік у своїй новій книзі "Прошу вас в ім'я Господа. Десять молитв про надію на майбутнє", уривок з якої опублікувала газета La Stampa, передає Deutsche Welle.

Глава католицької церкви вважає, що війна РФ проти України "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів".

"ООН у тому вигляді, в якому вона функціонувала з моменту свого заснування, не відповідає новим реаліям", - пише Франциск.

Папа Римський нагадав, що ООН та її найвпливовіший орган - Рада Безпеки - були спочатку створені для того, щоб запобігти повторенню жахів, "які людство пережило у двох війнах XX століття".

"Загроза все ще жива, але віт сьогодні вже не той", - зазначив Франциск.

Він закликав до "структурних реформ", які має бути спрямовано на те, щоб наново відкрити "початкове покликання" міжнародної організації - "служити людській родині".

Зазначимо, що Папа Римський не вперше критикує ООН у зв'язку з війною Росії проти Україні. 6 квітня на прийомі у Ватикані понтифік зазначив, що наймогутніші держави світу відстоюють свої інтереси "шляхом розширення зони економічного, ідеологічного та військового впливу, що видно у нинішній війні".

За словами Франциска, після Другої світової війни було зроблено спроби закласти основи нової історії світу, але, на жаль, стара історія суперництва великих держав продовжилася.

"У нинішній війні в Україні ми спостерігаємо безсилля ООН", - говорив він.

Раніше Папа Франциск також засудив бомбардування Росією українських міст і заявив, що напади спричинили "ураган насильства" проти мирних жителів.