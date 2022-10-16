У Тегерані сталася пожежа у в'язниці, є загиблі

Щонайменше четверо ув'язнених стали жертвами сутичок і пожежі у в'язниці "Евін" у Тегерані, у якій утримують, зокрема, політв'язнів, опозиційних активістів та осіб із подвійним громадянством.

За даними місцевих ЗМІ, жертви отруїлися димом. Ще 61 особа отримала поранення. Десятьох постраждалих госпіталізували, інформує Інтерфакс-Україна.

Екстрені служби за кілька годин змогли загасити пожежу у в'язниці. Губернатор Тегерана Мохсен Мансурі заявляв, що пожежа виникла внаслідок бійки між ув'язненими у швейній майстерні в'язниці. Під час сутичок ув'язнені підпалили цех, у якому було багато комплектів тюремної форми. У свою чергу прокурор Тегерана Алі Салехі сказав, що у в'язниці відновили порядок, а сам інцидент не пов'язаний з акціями протесту, що відбуваються в країні.

Інцидент стався на тлі антиурядових акцій протесту, що тривають в Ірані четвертий тиждень після смерті молодої жінки, яку затримала поліція моралі за порушення правил носіння хіджабу. У поліції заявили, що причиною смерті став серцевий напад, а родина жінки наполягала на тому, що вона не мала проблем зі здоров'ям, зокрема із серцево-судинною системою.

За деякими даними, сутички, в які іноді переростають акції протесту в Ірані, забрали життя сотень людей.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Іран збирається передати Російській Федерації балістичні ракети класу "земля – земля".

Також російські військові завезли на тимчасово окуповану територію Херсонської області іранських інструкторів для запуску дронів-камікадзе "Shahed-136".