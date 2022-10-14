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В російському Бєлгороді горить електропідстанція

Наразі невідомо, що саме влучило у важливий енергетичний об’єкт.

В російському Бєлгороді горить електропідстанція
Фото: Цензор.нет

На електропідстанції у російському Бєлгороді виникла пожежа. 

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на російські ЗМІ.

У частині Бєлгорода внаслідок пожежі зникло світло.

На відео можна побачити, як снаряд потрапляє на територію об'єкта і спалахує пожежа.

 

Як повідомив В'ячеслав Гладков, губернатор Бєлгородської області, підстанція “зазнала обстрілу”, і пожежники загасили пожежу.

У соцмережах поширюється інформація, що на територію електропідстанції впала одна з трьох російських ракет, що були випущені у напрямку Харкова. Є й інша версія - мовляв, ракета вибухнула в повітрі, а пожежа на підстанції була спричинена падінням уламків.

Нагадаємо, вчора у Бєлгородському районі Росії, що неподалік від українського кордону, підірвали склад із боєприпасами.

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