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Завтра почнуться роботи з перезапуску 6 енергоблоку ЗАЕС, станція отримала додаткові запаси дизпалива, - МАГАТЕ

Наразі на АЕС є запаси принаймні на десять днів роботи дизель-генераторів у разі відключення зовнішнього живлення.

Завтра почнуться роботи з перезапуску 6 енергоблоку ЗАЕС, станція отримала додаткові запаси дизпалива, - МАГАТЕ
Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Продовжуються підготовчі роботи з перезапуску п'ятого енергоблоку Запорізької АЕС, а роботи з перезапуску 6-го енергоблоку розпочнуться завтра.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

За інформацією МАГАТЕ, перезапуск триватиме декілька днів.

Також на атомну електростанцію завезли додаткові запаси дизпалива для 20 дизель-генераторів. Їх доставили сім вантажівок: 5 із Запоріжжя, 2 - окупованої росіянами території.

"На даний час на станції є паливо принаймні на десять днів роботи дизель-генераторів у разі відключення зовнішнього живлення", - йдеться в повідомленні.

В МАГАЕ також додали, що продовжуються консультації генсека агентства Рафаеля Гроссі з Україною та Росією щодо якнайшвидшого запровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС.

Гроссі під час зустрічей на найвищому рівні в обох державах згадав про "неприйнятний тиск" росіян на працівників ЗАЕС з вимогами підписати новий трудовий договір з державною компанією РФ "Росатом".

"Я ясно дав зрозуміти, що персонал повинен мати можливість виконувати свої життєво важливі завдання без надмірного втручання або тиску", - сказав генеральний директор МАГАТЕ.

Крім цього, як повідомили представники місії агентства, за останні декілька днів у районі станції майже не було обстрілу. Однак сьогодні у другій половині дня за огорожею периметра ЗАЕС зафіксували два вибухи мін.

Нагадаємо, днями ЗАЕС було знову повністю знеструмлена. Російські окупанти не пропускали на станцію машини з дизпаливом.

Сьогодні Гроссі повідомив, що після переговорів з представниками України та Росії намітився прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС.

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