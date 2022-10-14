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Міноборони і громада Львова нагородили волонтерів, яких поліція звинувачувала в незаконному продажу гумдопомоги

Нагороди отримали Святослав Літинський, Олесь Дзиндра та Юрій Музичук.

Фото: Telegram/Андрій Садовий

Волонтери Святослав Літинський, Олесь Дзиндра та Юрій Музичук отримали нагороди від Міністерства оборони та громади Львова.

Про це повідомив у соцмережах міський голова Львова Андрій Садовий.

"Кілька тижнів тому ми захищали чесні імена цих людей під судами. Сьогодні привід для зустрічі набагато приємніший. Святослав Літинський, Олесь Дзиндра, Юрій Музичук отримали нагороди від Міністерства оборони та громади Львова. Дякуємо за вашу працю!", - йдеться в повідомленні Садового.

Нагадаємо, 30 серпня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для львівського художника Олеся Дзиндри та волонтера Юрія Музичука. Їх звинуватили у продажу автомобілів, які завозили з-за кордону з нульовим розмитненням як гуманітарну допомогу. Дзиндрі та Музичуку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 201−2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) КК України. 

А 8 вранці вересня поліція провела обшуки у помешканнях львівських волонтерів Святослава Літинського та Назарія Островського. Вони є фігурантами у кримінальному провадженні щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги – автомобілів.

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