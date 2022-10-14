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У Дніпрі на вокзалі запровадять комплексну систему огляду пасажирів та багажу

Продовжується масштабування безпекових систем на українських залізничних вокзалах.

У Дніпрі на вокзалі запровадять комплексну систему огляду пасажирів та багажу
Фото: Вікіпедія

Укрзалізниця анонсувала запуск на вокзалі Дніпра комплексної системи огляду пасажирів та багажу за допомогою технічних засобів, які застосовуються в аеропортах.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, на залізничному вокзалі у Дніпрі встановлять рентгено-телевізійний інтроскоп та стаціонарний металодетектор. Аналогічні системи більше чотирьох місяців працюють на Київському центральному залізничному вокзалі та два місяці - в Харкові.

Пасажири з проїзними документами на поїзди далекого сполучення, відвідувачі довідкового бюро, залів очікування й камер зберігання допускатимуться в контрольну зону через центральний вхід вокзалу. 

Це ж стосується тих, хто проводжає та зустрічає пасажирів.

Натомість пасажири рейсів приміського сполучення проходитимуть контроль на цокольному поверсі, поруч із приміськими касами.

Водночас буде перекрито вхід із цокольного поверху до центрального вестибюля вокзалу, а також вихід до поїздів через пішохідний міст.

Укрзалізниця попросила відвідувачів вокзалу звернути увагу на ці зміни, і зазначила, що процедура перевірки займе не більше 15 хвилин.

Нагадаємо, Укрзалізниця отримала від Товариства Червоного Хреста України 154 електроводонагрівачі для вокзалів. Їх розподілять на потреби 79 вокзалів по всій країні, зокрема і на ті, які знаходяться близько до зони ведення бойових дій. 

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