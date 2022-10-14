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Росіяни вдарили з РСЗВ по громаді Дніпропетровщини, - Лукашук

ДСНС знищили в області майже 70 вибухонебезпечних предметів.

Росіяни вдарили з РСЗВ по громаді Дніпропетровщини, - Лукашук
Фото: Пресслужба Дніпропетровської облради

Надвечір 14 жовтня російські окупаційні війська обстріляли громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Надвечір російські окупанти "привітали" наш Нікопольський район зі святом: вдарили з РСЗВ по Марганецькій громаді. Головне – люди неушкоджені", - розповів Лукашук.

Він додав, що в інших районах області обстрілів не було.

Також сьогодні співробітники ДСНС знищили в області 68 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, російські окупанти всю ніч атакували Дніпропетровську область із різної зброї. Після опівночі над Дніпровським та Нікопольським районами було знищено чотири дрони-камікадзе.

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