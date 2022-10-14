Росіяни вдарили з РСЗВ по громаді Дніпропетровщини, - Лукашук

Надвечір 14 жовтня російські окупаційні війська обстріляли громаду на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Надвечір російські окупанти "привітали" наш Нікопольський район зі святом: вдарили з РСЗВ по Марганецькій громаді. Головне – люди неушкоджені", - розповів Лукашук.
Він додав, що в інших районах області обстрілів не було.
Також сьогодні співробітники ДСНС знищили в області 68 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, російські окупанти всю ніч атакували Дніпропетровську область із різної зброї. Після опівночі над Дніпровським та Нікопольським районами було знищено чотири дрони-камікадзе.