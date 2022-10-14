Росіяни вдарили з РСЗВ по громаді Дніпропетровщини, - Лукашук

ДСНС знищили в області майже 70 вибухонебезпечних предметів.

Надвечір 14 жовтня російські окупаційні війська обстріляли громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Надвечір російські окупанти "привітали" наш Нікопольський район зі святом: вдарили з РСЗВ по Марганецькій громаді. Головне – люди неушкоджені", - розповів Лукашук.

Він додав, що в інших районах області обстрілів не було.

Також сьогодні співробітники ДСНС знищили в області 68 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, російські окупанти всю ніч атакували Дніпропетровську область із різної зброї. Після опівночі над Дніпровським та Нікопольським районами було знищено чотири дрони-камікадзе.