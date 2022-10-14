Співробітники поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових ЗСУ в Лимані на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“Поліція вилучила з братської могили тіла 34 українських захисників. Тривають роботи з ексгумації ще понад 120 цивільних. Поліція встановлює обставини смерті кожної людини”, - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що тіла військових спрямовано до моргу, після ідентифікації та встановлення причин смерті рідні зможуть поховати загиблих.

Тепер поліцейські зосередили зусилля на ексгумації цивільних із поховання, котре розташоване поряд із могилою військових.

З 29 вересня до сьогодні поліція виявила у визволених населених пунктах тіла 144 людей, які загинули під час окупації. 108 тіл було ексгумовано зі стихійних поховань, решту знайдено в будівлях і на вулицях.

При цьому 85 загиблих - це цивільні мешканці. Частина з них має ознаки насильницької смерті, зокрема осколкові поранення.

Наразі відібрано 44 зразки ДНК для проведення молекулярно-генетичної експертизи.

Поліцейські встановили 35 поховань на деокупованій території. За добу поліція отримала інформацію про ще 4 місця поховання.

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

Як раніше повідомлялось, у звільненому від російських окупантів Лимані в масовому захоронені виявили 180 людей.