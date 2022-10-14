Норвегія закупить снаряди для України

Артилерійські боєприпаси є критично важливими для відбиття російської агресії.

Норвегія витратить до 210 мільйонів норвезьких крон (19 млн доларів) на закупівлю артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

“Потреба у військовій підтримці України є суттєвою та критичною. Ефективна артилерія, включаючи достатню кількість боєприпасів, виявилася необхідною для захисту України від російського вторгнення”, - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

На ці гроші заплановано придбати приблизно 17 тис. боєприпасів калібру 122 та 152 мм.

Міністр оборони Норвегії наголосив, що важливо мати єдиний фронт, коли йдеться про підтримку України в її боротьбі з російським вторгненням.

Гроші будуть взяті із 400 млн крон, які раніше були виділені британському фонду, який координує нові закупівлі військової техніки для України.

“Уряд Норвегії також запропонував пожертвувати Україні додаткові 3 мільярди норвезьких крон у 2022 році. У цю суму входить закупівля зимового одягу та зимового спорядження для українських сил на 250 мільйонів норвезьких крон”, – зазначив Бйорн Арільд Грам.

Нагадаємо, у новий пакет допомоги США для України увійдуть боєприпаси та бронемашини HMMWV (Humvee). Розмір допомоги становитиме 725 мільйонів доларів. До нього не включили засоби протиповітряної оборони чи нові значні можливості для української армії.