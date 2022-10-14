Енергетична криза і французька ліва революція

Температура офісів і адміністративних будівель – максимум 19 градусів. Можлива відсутність гарячої води з 12-ї до 14 години. Ризик відключення світла. До такої нової реальності цієї зими французів готує уряд. За доброю французькою звичкою, енергетичну кризу не називають кризою, натомість кажуть, що в країні втілюється стратегія «енергетичної помірності». Тим часом наступної неділі відбудеться масштабна хода обурених інфляцією, на чолі якої стоятиме лідер ультралівих сил – прихильник Путіна Жан-Люк Меланшон .

Фото: EPA/UPG Лінії електропередач високої напруги в Карро, Південна Франція.

+19 градусів в офісах і темна Ейфелева вежа

Ще рік тому Франція була європейським лідером з експорту електроенергії. Однак планові роботи на низці атомних станцій (32 з 56 реакторів) зупинено. Зиму країна зустрічатиме із затягнутими поясами (і під ковдрою). Щоб задовольнити власні потреби, Франція тепер мусить імпортувати електрику. Ціни ж на неї традиційно прив’язані до вартості газу.

На тлі російського вторгнення в Україну і поступової відмови ЄС від російського блакитного палива цей імпорт влетить Парижу в копієчку. «Якщо нічого не зробити, ми очікуємо підвищення платіжок на 120%», – попередила французів прем’єр Елізабет Борн у вересні, але водночас заспокоїла: уряд контролюватиме ціни, щоб зростання залишилося на рівні 35%. За умови, що французи докладуть зусиль.

Минулого четверга французький уряд презентував нову стратегію – «енергетичну помірність», яка передбачає низку заходів зі зменшення споживання. Цієї зими офіси та адміністративні будівлі опалюватимуть до максимум +19 градусів (таку саму температуру французів закликають тримати вдома), а з кранів у громадських місцях тектиме лише холодна вода. Міські басейни муситимуть підігрівати воду на 2 градуси нижче від звичайного. Французів закликають не користуватися найбільш енерговитратними приладами ввечері (сушаркою, пралькою й обігрівачем).

Економія матиме й естетичні наслідки. Підсвічування більшості історичних монументів вимикатимуть раніше – о 22-й годині, а Ейфелева вежа світитиметься до 23:45, а не до першої ночі. Франція переходить на режим економії в усьому.

Фото: EPA/UPG

«Прогноз електроенергії» і політики в гольфах

Щоб нагадати французам про їхні нові обов’язки, щодня на державних телеканалах транслюватимуть «прогноз електроенергії», який показуватиме карту країни і рівень навантаження мережі. Якщо той чи інший регіон забарвлений у червоний колір, це означатиме, що мережа перевантажена і будуть запроваджені додаткові заходи, наприклад, централізоване відключення гарячої води в оселях з 12-ї до 14 години дня та зменшення температури в будівлях до +18.

Політологи на французьких телеканалах в один голос говорять про повернення комунікації часів ковіду: «кожен жест важливий», «спільними зусиллями до спільної мети» тощо. Уряд всіляко намагається розділити відповідальність з населенням «у складні часи» і таким чином сподівається зменшити градус народного невдоволення.

У цьому контексті французькі політики обрали своєрідний спосіб, аби проявити солідарність з населенням. У недавньому інтерв’ю міністр економіки Брюно Ле Мер сказав, що теж «докладатиме зусиль» для економії енергії і… носитиме гольф замість сорочки. Не встигли французи вдосталь покепкувати з міністра, який «знайшов революційне рішення для енергетичної кризи», як Емманюель Макрон теж засвітився у гольфі. Французам щастить, що середня температура по країні у зимовий час становить +5 градусів і не потрібно витягати з шаф шуби. Бо тут образилися б французькі екологи.

Фото: twitter.com/bfmtv/

Меланшон закликає до «революції»

Заходи економії і намагання уряду зменшити удар по гаманцю французів не вберегли населення від інфляції, яка вже сягнула 6%. Звісно, це не до порівняння з українськими 24% або британськими 13%, однак незадоволених усе одно багато.

Лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон, який ще донедавна схвально відгукувався про Путіна, закликав французів вийти 16 жовтня на марш проти подорожчання та нинішньої державної політики, яка начебто до цього призвела, і попросив зробити це «краще, ніж у 1789 році», коли французи йшли на Версаль. Революційні натяки колишнього лідера крайньолівих розкритикували і в уряді, і в опозиції. Щоправда, до протесту мають доєднатися численні профспілки.

Окрім подорожчання електроенергії, французів непокоять ціни на харчі, які підскочили на 10%. А от з цінами на паливо ситуація інша – уряд штучно занизив тарифи, аби уникнути повернення страшного сну Макрона – «жовтих жилетів». Щоправда, через цей захід на півночі Франції на заправках тривалий час було повно бельгійців, яким дешевше в’їхати до сусідів, аніж заправлятися в себе. Результат – дефіцит палива і довгі черги. До цього доєднався страйк на кількох нафтопереробних заводах.

Фото: EPA/UPG Працівники TotalEnergies та Esso ExxonMobil під час протесту біля нафтопереробного заводу TotalEnergies у Ла Меді, Франція, 11 жовтня 2022 р.

Частина Франції днює і ночує на заправках, а частина тепер їздить заправлятися… в Бельгію (де це набагато дорожче, але хоча б є бензин). Високі платіжки, дорогі харчі, а тепер ще й відсутність бензину – охочих висловити своє невдоволення 16 жовтня у країні дедалі більше. Уряд з острахом чекає на цю дату.