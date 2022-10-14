Компанія Маска просить Пентагон оплатити послуги Starlink в Україні, - CNN

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу".

Компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

Про це повідомляє CNN з посиланням на лист компанії до Міноборони США, передає "Суспільне".

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться у листі.

У розпорядженні CNN також опинився запит командувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, на майже 8 тисяч терміналів Starlink, надісланий у липні.

У супровідному листі до Пентагона сторонній консультант, який працює на SpaceX, написав: " SpaceX стикається з дуже важкими рішеннями. Я не думаю, що вони мають фінансову можливість надати будь-які додаткові термінали чи послуги на прохання генерала Залужного".

Як зазначає CNN, вимога SpaceX про фінансування, викликала роздратування у вищого керівництва Пентагону. Один високопосадовець Міноборони США зазначив, що SpaceX "має нахабство виглядати героєм", тоді як інші платять так багато, і тепер висуває їм рахунок на десятки мільйонів на місяць.

Згідно з даними SpaceX, близько 85% із 20 тисяч терміналів в Україні були сплачені або частково сплачені такими країнами, як США та Польща, або іншими організаціями. Вони також оплачували близько 30% підключення до інтернету, яке коштує 4500 доларів на місяць за одиницю найпередовішого сервісу.

Раніше газета Financial Times писала, що українські військовослужбовці повідомили про проблеми у роботі системи супутникового інтернету Starlink в зоні бойових дій на сході Харківської області, а також на Донеччині та Луганщині. Проблеми фіксувалися у Херсонській та Запорізькій областях. У цих випадках зв’язок зникав, коли ЗСУ проривалися у райони, окуповані військами РФ.

Експерти припустили, що причиною проблем могло стати рішення SpaceX обмежити доступ до мережі у цих регіонах, зокрема, щоб запобігти її неправомірному використанню російськими військами. Ілон Маск заявив, що інформація від Financial Times є помилковою.

Нагадаємо, Starlink – це мережа супутників. На орбіті вони взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц. Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна в будь-якій точці Землі.

Станом на кінець липня, в Україні вже працюють понад 12 тис. терміналів Starlink. У серпні ціни на інтернет від Starlink для українців зменшили майже вдвічі.