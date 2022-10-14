Ілон Маск перебуває під федеральним розслідуванням через угоду про поглинання Твіттеру

Американський мільярдер Ілон Маск є суб’єктом федерального розслідування через його угоду про поглинання Twitter Inc на 44 мільярди доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на відповідну судову заяву.

“Twitter заявив, що місяцями вимагав від адвокатів Маска надати дані федеральній владі, але вони цього не зробили. Компанія попросила суддю в Делавері наказати адвокатам надати документи”, – зазначає видання.

Наприкінці вересня адвокати Маска надіслали “журнал привілеїв”, що ідентифікує документи, які не слід розкривати. Журнал містить посилання на чернетки електронного листа від 13 травня до Комісії з цінних паперів і бірж США та слайд-презентацію до Федеральної торгової комісії.

Адвокат Маска ще не прокоментував ситуацію.

“Запит Twitter був поданий до суду 6 жовтня, того ж дня, коли суддя з Делаверу зупинив судовий процес, щоб дозволити Twitter і Маску завершити угоду про поглинання”, – додає Reuters.

Нагадаємо, у липні Twitter подав до суду на мільярдера Ілона Маска, щоб спробувати змусити його купити соціальну мережу. Маск перед цим оголосив, що відмовляється купувати Twitter за 44 мільярди доларів, про що йшлося раніше.