Twitter подав судовий позов проти Маска

Twitter подав до суду на мільярдера Ілона Маска, щоб спробувати змусити його купити соціальну мережу.

Про це пише BBC.

Зазначимо, у п'ятницю Маск оголосив, що відмовляється купувати Twitter за 44 мільярди доларів, про що йшлося раніше.

Він заявив, що Twitter не надав інформацію про кількість фальшивих та спам-акаунтів на платформі.

Соцмережа звернулася до суду штату Делавер із позовом, аби змусити Маска завершити злиття за погодженою ціною 54,20 долара за акцію (компанії, - ред.).

Фото: EPAUPG

“Влаштувавши публічну виставу, щоб ввести Twitter у гру, і, запропонувавши, а потім підписавши сприятливу для продавця угоду про злиття, Маск, мабуть, вважає, що він – на відміну від будь-якої іншої сторони, на яку поширюється договірне право штату Делавер, – може передумати, розгромити компанію, порушити її діяльність, знищити акціонерну вартість та піти", – йдеться у позові.

Так, після того, як Маск погодився на угоду, фондовий ринок впав разом з акціями Tesla.

“Вартість частки пана Маска в Tesla, яка є основою його особистого багатства, знизилася більше ніж на 100 мільярдів доларів у порівнянні з піком у листопаді 2021 року. Тому Маск хоче піти”, – йдеться в повідомленні.

“Замість того, щоб нести витрати, пов’язані з падінням ринку, як того вимагає угода про злиття, Маск хоче перекласти їх на акціонерів Twitter”, – додали юристи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ілон Маск купив Twitter за $44 млрд. Проте завершення угоди зупинилось після того, як виявилось, що, за підрахунками Маска, 50% акаунтів у соцмережі є ботами. Перед тим у Twitter заявляли, що лише 5% облікових записів є фальшивими.