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Федоров пропонує топовим технологічним компаніям світу забезпечити Україні діджитал-лендліз

Міністр цифрової трансформації України презентував у Лугано ініціативу Digital4Freedom.

Федоров пропонує топовим технологічним компаніям світу забезпечити Україні діджитал-лендліз
Фото: Михайло Федоров у Telegram

Віце-прем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував у Лугано ініціативу Digital4Freedom.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Ініціативу презентували для міжнародних партнерів та топових світових технологічних компаній. Серед яких: Microsoft, Rakuten, Apple, Amazon, Google, IBM, Palantir, Mastercard, Visa тощо.

“Digital4Freedom допоможе створити нову Україну — найбільш вільну та цифрову країну у світі, де замість аналогових чиновників та довідок працює paperless, замість готівкової валюти — cashless, IT-сектор займає 40% у ВВП, а сама країна перетворюється на найбільший ІТ-хаб Східної Європи з фокусом на безпекові рішення”, – йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що цифрова інфраструктура – найбільш стійка та ефективна під час війни, бо її не можуть зруйнувати ракети. “І зараз наша пропозиція топовим технологічним компаніям світу – це діджитал-лендліз. Ми запрошуємо компанії приєднатися до нас у будівництві цифрового майбутнього вільного світу та зробити свій внесок у розвиток цифрової України”, – зазначив Федоров.

Digital4Freedom є частиною глобальної платформи UNITED24, у межах якої компанії можуть робити грошові внески для відновлення України.

Нагадаємо, у швейцарському Лугано проходить масштабна Міжнародна конференція з питань відновлення України.

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