У Дії запускають бета-тестування двох нових документів

Міністерство цифрової трансформації запускає в Дії бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.

Про це Мінцифри повідомило у Telegram.

Зараз відомство працює над розробкою цифрових документів і просить українців долучитися до спільної роботи.

Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати такий документ, виданий із 2014 року (пластиковий або у вигляді платіжної картки).

Для тестування посвідки потрібно мати:

посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року.

банківський рахунок для авторизації в Дії через BankID, а також смартфон із NFC.

Нагадаємо, у Дію інтегрують документи про освіту, аби люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями.