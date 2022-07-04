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У Дії запускають бета-тестування двох нових документів

Невдовзі українці зможуть ними скористатися.

У Дії запускають бета-тестування двох нових документів
Фото: Дія

Міністерство цифрової трансформації запускає в Дії бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.

Про це Мінцифри повідомило у Telegram.

Зараз відомство працює над розробкою цифрових документів і просить українців долучитися до спільної роботи.

Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати такий документ, виданий із 2014 року (пластиковий або у вигляді платіжної картки).

Для тестування посвідки потрібно мати:

  • посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року.
  • банківський рахунок для авторизації в Дії через BankID, а також смартфон із NFC.

 

Нагадаємо, у Дію інтегрують документи про освіту, аби люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями.

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