Уряд США має впевненість, що передана Україні зброя перебуває в надійних руках, - Держдеп

Уряд Сполучених Штатів тісно співпрацює з українською стороною щодо обліку та охорони американських систем озброєнь, переданих Україні. США впевнені, що ця зброя перебуває в надійних руках.
Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на заступницю держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Деніс Дженкінс.
“Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до нашої відповідальності щодо захисту оборонних технологій американського походження, а також запобігання витоку їх у чужі руки чи незаконному розповсюдженню”, - зазначила Дженкінс.
Вона додала, що США активно співпрацюють з Україною, щоб забезпечити контроль за переданою зброєю.
“Але насправді я просто хотіла би підкреслити, що найефективнішим шляхом до зменшення ризику було б припинення Росією цієї війни та виведення її сил з України”,- підкреслила Дженкінс.
Нагадаємо, четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн має відбутись онлайн 20 липня.