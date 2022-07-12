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Уряд США має впевненість, що передана Україні зброя перебуває в надійних руках, - Держдеп

Навіть в складних умовах війни Україна забезпечує контроль за зброєю, отриманою від союзників.

Уряд США має впевненість, що передана Україні зброя перебуває в надійних руках, - Держдеп
Фото: medium.com

Уряд Сполучених Штатів тісно співпрацює з українською стороною щодо обліку та охорони американських систем озброєнь, переданих Україні. США впевнені, що ця зброя перебуває в надійних руках. 

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на заступницю держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Деніс Дженкінс.

“Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до нашої відповідальності щодо захисту оборонних технологій американського походження, а також запобігання витоку їх у чужі руки чи незаконному розповсюдженню”, - зазначила Дженкінс.

Вона додала, що США активно співпрацюють з Україною, щоб забезпечити контроль за переданою зброєю.

“Але насправді я просто хотіла би підкреслити, що найефективнішим шляхом до зменшення ризику було б припинення Росією цієї війни та виведення її сил з України”,- підкреслила Дженкінс. 

Нагадаємо, четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн має відбутись онлайн 20 липня.

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