Виробник конструкторів LEGO припиняє роботу в Росії

До повномасштабного військового вторгнення в Україну в РФ працював 81 сертифікований магазин.

Данський виробник конструкторів LEGO повністю йде з російського ринку.

Про це заявив гендиректор підрозділу Євген Чихачов, передає РБК-Україна з посиланням на видання Inc.

Зокрема, компанія зупиняє комерційну діяльність в країні і припиняє відносини з головним партнером в Росії - Inventive Retail Group. До повномасштабного військового вторгнення в Україну в Росії працював 81 сертифікований магазин LEGO під управлінням IRG.

"Враховуючи триваючі істотні порушення операційного середовища, ми прийняли рішення припинити комерційну діяльність в Росії на невизначений термін. Це включає в себе припинення роботи більшої частини нашої московської команди і наше партнерство з Inventive Retail Group", - наголосив Чихачов.

За його словами, московський підрозділ компанії вже скоротив 70 своїх співробітників і надав їм вихідну допомогу.

Нагадаємо, в 2018-2019 навчальному році всі першокласники Україні отримали набори конструкторів Lego.