Індія випередить Китай за чисельністю населення вже у 2023 році, – ООН

Наступного року Індія стане найбільш густонаселеною країною у світі, обігнавши Китай із населенням у 1,4 млрд осіб.

Про це пише BBC з посиланням на дані ООН.

До листопада цього року планета стане домівкою для 8 млрд людей. Водночас приріст населення не такий швидкий, як був раніше.

Нині це найнижчий темп з 1950 року, який має досягнути піку приблизно у 2080-х роках, коли на Землі проживатиме близько 10,4 млрд осіб. Однак деякі демографи вважають, що це може статися навіть раніше.

Зазначимо, населення світу збільшується нерівномірно.

Більше половини зростання, яке ми побачимо протягом 30 років, відбудеться лише у восьми країнах – Демократичній Республіці Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіппінах і Танзанії.

“Водночас деякі з найрозвинутіших економік світу вже спостерігають скорочення чисельності населення, оскільки коефіцієнти народжуваності падають нижче 2,1 дитини на жінку, це називають “коефіцієнтом заміщення”. У 61-ій країні, йдеться у звіті, до 2050 року чисельність населення скоротиться щонайменше на 1%”, – йдеться у повідомленні.

Маючи один із найнижчих показників народжуваності у світі (1,15 дитини на жінку), Китай оголосив, що його населення почне скорочуватися наступного року, тобто набагато раніше, ніж передбачалося раніше. І це попри те, що у 2016 році країна відмовилася від політики однієї дитини та запровадила стимули для пар мати двох або більше дітей.

Оскільки населення Індії продовжує зростати, вона майже напевно обжене Китай як країну з найбільшим населенням світу.

Показники народжуваності падають у всьому світі – навіть у багатьох країнах, де населення зростає. Це пов'язано з тим, що з розширенням попередніх поколінь стає більше людей, які мають дітей, навіть якщо окремо у цих людей менше дітей, ніж у їхніх батьків.

Зростання також значною мірою відбувається завдяки розвитку медицини та науки, що означає, що більше дітей доживає до дорослого віку, а більше дорослих – до старості. Ймовірно, така тенденція збережеться, а це означає, що до 2050 року середня тривалість життя в світі становитиме близько 77,2 року.

“Але ця модель означає, що частка світового населення у віці 65 років і старше, згідно з прогнозами, зросте з 10% цього року до 16% у 2050 році. Знову ж таки, розподіл буде нерівномірним, оскільки в деяких країнах Східної Азії та Західної Європи вже спостерігається більше крайнощів у старінні”, –зазначає BBC.

Зазначимо, 11 липня відзначають Всесвітній день народонаселення. Подія була започаткована Організацією Об'єднаних Націй 1989 року, у день, коли кількість населення планети перевищила 5 мільярдів осіб.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років. Вона склала 293 457 осiб, тоді коли смертність сягнула 616 835 осiб, тобто становить 40%.