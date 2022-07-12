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Байден надіслав Сенату США протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент США закликав дати згоду на ратифікацію якнайшвидше.

Байден надіслав Сенату США протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден надіслав Сенату протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до блоку НАТО.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому 11 липня на сайті Білого дому.

Протоколи були підписані в Брюсселі 5 липня від імені Сполучених Штатів та інших сторін Північноатлантичного договору.

“Повна ратифікація протоколів дозволить Фінляндії та Швеції стати сторонами Північноатлантичного договору та членами Організації Північноатлантичного договору (НАТО)”, – зазначив Байден.

Президент закликав сенаторів дати згоду на ратифікацію протоколів якнайшвидше, аби сприяти просуванню сильної та вільної Європи. 

“Ми закликаємо всіх союзників діяти оперативно щодо власних процесів ратифікації з урахуванням поточних глобальних міркувань”, – додав Байден.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Це рішення вони ухвалили після того, як напад Росії на Україну спричинив нові побоювання щодо безпеки в регіоні. Процес розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північно-атлантичного альянсу заблокувала Туреччина. Однак, потім сторони дійшли згоди.

29 червня Північноатлантичний Альянс запросив Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.

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