Байден надіслав Сенату США протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент США Джо Байден надіслав Сенату протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до блоку НАТО.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому 11 липня на сайті Білого дому.

Протоколи були підписані в Брюсселі 5 липня від імені Сполучених Штатів та інших сторін Північноатлантичного договору.

“Повна ратифікація протоколів дозволить Фінляндії та Швеції стати сторонами Північноатлантичного договору та членами Організації Північноатлантичного договору (НАТО)”, – зазначив Байден.

Президент закликав сенаторів дати згоду на ратифікацію протоколів якнайшвидше, аби сприяти просуванню сильної та вільної Європи.

“Ми закликаємо всіх союзників діяти оперативно щодо власних процесів ратифікації з урахуванням поточних глобальних міркувань”, – додав Байден.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Це рішення вони ухвалили після того, як напад Росії на Україну спричинив нові побоювання щодо безпеки в регіоні. Процес розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північно-атлантичного альянсу заблокувала Туреччина. Однак, потім сторони дійшли згоди.

29 червня Північноатлантичний Альянс запросив Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.