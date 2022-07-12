Нового прем'єр-міністра Великобританії оголосять 5 вересня, – Reuters

Нового прем'єр-міністра Великобританії буде оголошено 5 вересня.

Про це пише Reuters.

Наразі відомо про 11 кандидатів на посаду наступника Бориса Джонсона. Відсіювання кандидатів розпочнеться вже цього тижня – перше голосування відбудеться у середу.

“Комітет 1922 року”, який організовує конкурс, заявив, що претендентам знадобиться щонайменше 20 номінацій від 358 депутатів партії, аби потрапити до першого туру відбору.

Того, хто набере менше 30 голосів, виключать з конкурсу до наступного голосування у четвер.

Зазначимо, багато претендентів пообіцяли значне зниження податків, щоб заручитися підтримкою своїх колег.

Після відсіювання залишиться два кандидати, за яких консерватори (менше 200 000 тисяч членів партії) голосуватимуть влітку поштою.

Опитування сайту “Conservative Home” показало, що найбільшу підтримку має колишня міністерка оборони Пенні Мордаунт, за нею йдуть ексміністерка з питань рівноправності Кемі Баденох і Ріші Сунак, відставка якого з поста міністра фінансів допомогла “повалити” Джонсона.

Конкурс уже став персональним. Один з кандидатів, колишній міністр фінансів Саджид Джавід розкритикував “отруйні плітки” навколо конкурсу та “нападницькі записки”, озвучені деякими його колегами.

“Це не “Картковий будинок” і не “Гра престолів”, і люди, які тут просто тому, що їм подобається гра, вони не в тому місці. Це час об’єднання, а не розбрату”, – сказав він.

Додамо, Джонсон, який активно підтримував України з початку російського вторгнення, не підтримує жодного з кандадитів.

Нагадаємо, Міністр оборони Британії Бен Воллес у суботу, 9 липня, заявив, що вирішив не брати участі у виборах нового лідера Консервативної партії.

7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.