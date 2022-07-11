Керівники Uber намагались лобіювати свої інтереси через звʼязки з Макроном, Байденом та іншими топпосадовцями, – Guardian

Техногігант Uber намагався лобіювати свої інтереси та впливати на найвищу владу різних країн, зокрема на Емманюеля Макрона, Джо Байдена і Олафа Шольца, коли вони ще не були очільниками держав.

Про це пише The Guardian у своєму розслідуванні понад 124 000 документів, відомих як файли Uber. Витік даних охоплює пʼятирічний період, коли компанією керував її співзасновник Тревіс Каланік (2013-2017 роки).

"Дані показують, як Uber намагався отримати підтримку, залицяючись до премʼєр-міністрів, президентів, мільярдерів, олігархів і медіа-баронів", – стверджують журналісти.

За їхніми даними, керівники Uber добре усвідомлювали, що порушують закон.

Журналісти заявили, що Каланік і Макрон, коли той був міністром економіки, підтримували звʼязок. Макрон, як стверджується, сказав Uber, що уклав таємну угоду з опонентами цієї компанії в уряді Франції.

Олаф Шольц, нині канцлер, а тоді – мер Гамбурга, виступав проти лобістів Uber та вимагав виплати водіям мінімальної зарплати. Керівник компанії у розмові з колегами назвав Шольца "справжнім коміком".

З Джо Байденом Каланік зустрічався на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Тоді Байден був віцепрезидентом. Він трохи затримався і не прийшов вчасно на зустріч з Каланіком, після чого той написав колезі: "Я попросив своїх людей повідомити йому, що з кожною хвилиною його запізнення він буде зі мною на одну хвилину менше".

Після зустрічі з Каланіком, як припускають журналісти, Байден змінив підготовлену промову для форуму і послався на Каланіка, "чия компанія дасть мільйонам працівників свободу працювати стільки годин, скільки вони хочуть, керувати своїм життям, як вони хочуть".

Керівники Uber мали також особисті зустрічі з тодішніми прем’єр-міністром Ірландії Ендою Кенні, прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу та канцлером казначейства Великої Британії Джорджем Осборном.

Журналісти також наводять листування Каланіка з іншими керівниками компанії стосовно відпралення водіїв на акцію протесту у Франції. Колеги Каланіка наголошували, що водії ризикуватимуть через можливе насильство з боку опонентів на мітингу, на що Каланік написав: "Я думаю, що воно того варте. Насильство гарантує успіх".

Речник Каланіка у коментарі щодо цього відповів, що той "ніколи не припускав, що Uber повинен використовувати насильство, і будь-яке припущення щодо цього не є правдивим".

У компанії Uber виникали проблеми з законодавством різних країн через відсутність ліцензій таксистів у водіїв. Також суперечки виникали через заниження тарифів – інші служби таксі жалілися на порушення конкурентності.