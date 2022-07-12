Бразилія планує домовитися з Росією про закупівлю дешевого дизелю, – ЗМІ

Бразилія планує укласти з Росією угоду про закупівлю дешевого дизельного палива.

Про це заявив президент Бразилії Жаїр Болсонару, пише Reuters.

Про подробиці домовленостей Болсонару не розповів.

Ні його офіс, ні міністерство Бразилії з питань енергетики не відповіли на запити, зазначає видання.

Високопоставлений чиновник державної нафтової компанії "Petroleo Brasileiro SA", яка постачає більшу частину палива на внутрішній ринок країни, сказав Reuters, що ця ідея не була несподіваною, але викликала занепокоєння.

Зазначимо, високі ціни на пальне зашкодили сподіванням Болсонару на переобрання перед голосуванням у жовтні. А відтак, згідно з опитуваннями, він відстає від свого суперника, колишнього президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви.

Наразі не зрозуміло, як Бразилія зможе оминути західні санкції, купуючи російський дизель.

Додамо, Болсонар проігнорував прохання США і зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним всього за кілька днів до нападу Росії на Україну. Після цього він заявив, що його відносини з російським лідером дозволили Бразилії зберегти доступ до добрив, які мають вирішальне значення для великого агропромислового сектору країни.

Нагадаємо, ще у квітні Болсонару заявив, що його країна "займе нейтральну позицію щодо України" і не запроваджуватиме санкції проти Росії.