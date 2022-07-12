Сергій Гайдай: «Росіяни знищують все на своєму шляху. Повністю. І потім проходять, як по пустелі»
Сергій Гайдай: «Росіяни знищують все на своєму шляху. Повністю. І потім проходять, як по пустелі»
ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині
ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині
Чеські вертольоти прибули в Україну, - Стратком
Чеські вертольоти прибули в Україну, - Стратком
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
​Перехоплення СБУ: військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі
​Перехоплення СБУ: військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
Екснардеп Балицький контролює вивезення окупантами зерна з Запорізької області, – ГУР
Екснардеп Балицький контролює вивезення окупантами зерна з Запорізької області, – ГУР
ГоловнаСвіт

Бразилія планує домовитися з Росією про закупівлю дешевого дизелю, – ЗМІ

Подробиці невідомі.

Бразилія планує домовитися з Росією про закупівлю дешевого дизелю, – ЗМІ
Фото: ЕРА/UPG

Бразилія планує укласти з Росією угоду про закупівлю дешевого дизельного палива.

Про це заявив президент Бразилії Жаїр Болсонару, пише Reuters.

Про подробиці домовленостей Болсонару не розповів.

Ні його офіс, ні міністерство Бразилії з питань енергетики не відповіли на запити, зазначає видання.

Високопоставлений чиновник державної нафтової компанії "Petroleo Brasileiro SA", яка постачає більшу частину палива на внутрішній ринок країни, сказав Reuters, що ця ідея не була несподіваною, але викликала занепокоєння.

Зазначимо, високі ціни на пальне зашкодили сподіванням Болсонару на переобрання перед голосуванням у жовтні. А відтак, згідно з опитуваннями, він відстає від свого суперника, колишнього президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви.

Наразі не зрозуміло, як Бразилія зможе оминути західні санкції, купуючи російський дизель.

Додамо, Болсонар проігнорував прохання США і зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним всього за кілька днів до нападу Росії на Україну. Після цього він заявив, що його відносини з російським лідером дозволили Бразилії зберегти доступ до добрив, які мають вирішальне значення для великого агропромислового сектору країни.

Нагадаємо, ще у квітні Болсонару заявив, що його країна "займе нейтральну позицію щодо України" і не запроваджуватиме санкції проти Росії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також