МЗС і Міненергетики закликали Канаду скасувати рішення про повернення Німеччині відремонтованих турбін Північного потоку-1

"Остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення - це підлаштування санкційного режиму під забаганки Росії".

Міністерства закордонних справ та енергетики України закликали Канаду не давати дозвіл про повернення Німеччині відремонтованих турбін Північного потоку-1.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайтах міністерств.

Відомства наголосили, що "остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення - це підлаштування санкційного режиму під забаганки Росії".

"Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності Москви. Росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії", - зазначили у відомствах.

У заяві пояснили, що компресорна станція Північного потоку-1 обладнана декількома турбінами (також і резервними). "Лише одна турбіна знаходиться зараз в Канаді. Однак за рішенням Газпрому зараз працює лише три турбіни, решта відключені без пояснень. Обсяги транспортування скоротилися з 167 до 67 млн куб. м газу на добу", - йдеться заяві.

В Україні переконані - РФ може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування Північним потоком-1 є неможливим.

"Зокрема, Росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Зараз Газпром використовує менше 40% від оплачених потужностей. В рамках чинного контракту Газпром може поставити додатково 67 млн куб. м на добу. Крім того, він може забронювати ще до 135 млн куб. м на добу додаткових потужностей, щоб забезпечити потреби європейського ринку у газі. Цим маршрутом традиційно постачалися основні обсяги газу для Німеччини, Італії, Австрії та інших країн регіону. Таким чином, Україна може повністю замістити Північний потік-1", - пояснили автори заяви.

У міністерствах зазначають, що Росія може транспортувати газ через Польщу, адже існує такий маршрут транспортування. Його потужність - до 90 млн куб. м газу на добу.

"Таким чином, вимога Росії щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтування", - наголосили в МЗС і Міненергетики.

У відомствах зазначили, що роз'яснили і Німеччині, і Канаді всі ризики. "Обидві сторони підтвердили, що розуміють, що вимога Росії не має технічних підстав. Однак рішення піти на поступку безпідставним вимогам Росії все одно було ухвалене", - зауважили в заяві.

Тож обидва міністерства закликали уряд Канади скасувати ухвалене рішення і "забезпечити цілісність санкційного режиму".

"Передача турбіни Північного потоку-1 дозволить Росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи", - переконані в Україні.

Нагадаємо, раніше Україна закликала Німеччину зупинити "Північний потік-1". Цей потік працював на умовах винятку задля гарантування безпеки транспортування газу до Європи.