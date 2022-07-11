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​В Інтернаціональному легіоні відреагували на фейки про "великі втрати", які розповсюджує Росія

Бійці закликали уточнювати необхідну інформацію в легіоні.

​В Інтернаціональному легіоні відреагували на фейки про "великі втрати", які розповсюджує Росія
спікер Інтернаціонального Легіону оборони України Дамьєн Магру
Фото: Анна Стешенко

Росія поширює фейки про великі втрати в лавах Інтернаціонального легіону, особливо серед міжнародних медіа.

Про це на брифінгу заявив речник легіону Дам'єн Маґру.

Він зазначив, що нещодавно російські пропагандисти почали поширювати інформацію про знищення рашистами близько 200 комбатантів.

"Це неправда. Наприклад, у випадках бомбардування Яворова, міжнародного центру безпеки у березні, ми чули заяви від міністерства оборони РФ про те, що вони теж знищили 200 комбатантів. Потім було доведено, що це не правда абсолютно. Тепер маємо ще один такий приклад", - сказав Маґру.

Він зауважив, що російська пропагандистська машина робить постійні спроби доносити до міжнародних медіа неправдиву, перекручену інформацію.

Тому речник Інтернаціонального легіону закликав журналістів перш ніж публікувати дані навіть із посиланням на російське міністерство оборони, звертатися за уточненнями до військових.

Нагадаємо, раніше в Інтернаціональному легіоні вшанували пам'ять чотирьох полеглих бійців на війні з Росією. Серед загиблих - громадяни Німеччини, Нідерландів, Австралії та Франції.

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