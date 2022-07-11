За останній час до ЄС в'їхало менше громадян України, ніж повернулося

Біженці з Одеси прибувають на вокзал Перемишля, 12 травня 2022.

З 30 червня по 6 липня в Україну повернулися 265 793 українці, натомість до ЄС в'їхали 252 246.

Про це повідомляє Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex.

За останні тижні дані про пасажиропотік вказують на відносну стабільність з однаковою середньою кількістю в’їздів і виїздів до ЄС.

В агентстві припускають, що кругові рухи складають значну частку цих потоків.

"Кількість українців, які прибувають з Білорусі та Росії, є досить стабільною, проте дещо зростає на російському кордоні. Оскільки бойові дії на східному фронті тривають, Україна налагоджує шляхи повернення депортованих українців через країни Балтії", – також відзначають у повідомленні.

Крім того, очікується високий тиск на транзит вантажів на пунктах перетину кордону Румунії та Польщі, оскільки йде збір українського врожаю та тривають спроби випорожнити складські потужності.

"Очікується, що пасажиропотік продовжуватиметься на високому рівні, що також стимулюється звичайним насиченим літнім сезоном", – підсумовують в агентстві.

Нагадаємо, речник ДПС України сьогодні повідомив, що щоденно від 20 до 40 осіб намагаються незаконно перетнути кордон України. Цей показник набагато менший, ніж у перші тижні та місяць після введення воєнного стану.

Раніше повідомлялось, що за підрахунками Агентства у справах біженців ООН, кількість переміщених з України людей перевищує 6 млн. Свої домівки через війну залишили близько 8 мільйонів українців.