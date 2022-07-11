Ахметівська SCM йде з медіабізнесу через закон про олігархів

Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

Інвестиційна компанія SCM Ріната Ахметова покидає медіабізнес.

Про це йдеться в заяві Ахметова, розміщеній на сайті SCM.

"Таке рішення продиктоване набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", - пояснив бізнесмен.

Він повідомив, що Медіа Група Україна цього тижня відмовиться від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій каналів і від ліцензій друкованих ЗМІ в Україні на користь держави. Також припинить діяльність онлайн-медіа МГУ.

В ахметівський медіахолдинг входить 10 ефірних і супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів і друкованих ЗМІ та виробничої медійної екосистеми.

Ахметов зауважив, що загальний обсяг інвестицій, які було вкладено в цей медіахолдинг, перевищив $1,5 млрд.

"Тому мені важко приймати рішення про вихід із медійного бізнесу", - додав бізнесмен.

Нагадаємо, у червні 2021 Володимир Зеленський вніс у парламент закон про олігархів. 23 вересня Верховна Рада його ухвалила. Розгляд відбувався за скороченою процедурою, що дозволило уникнути необхідності заслуховувати кожну з тисячі поправок. 4 листопада спікер ВРУ Руслан Стефанчук підписав закон і направив на підпис президенту.

Цьогоріч у лютому бізнесмен Ігор Коломойський назвав закон про олігархів вигідним для себе.