Польща, Бельгія та Німеччина допомагають "Укренерго" ремонтувати пошкоджені лінії та підстанції

Системні оператори Польщі (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A), Бельгії (Elia) та Німеччини (Amprion) безоплатно надали "Укренерго" обладнання та іншу допомогу, щоб компанія змогла вчасно відновлювати лінії та підстанції, які постраждали під час бойових дій.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Ця підтримка допомагає Україні готуватися до майбутнього надзвичайно складного опалювального сезону, підкреслили в компанії.

"Зокрема польський оператор системи передачі PSE постачив обладнання для відновлення однієї з високовольтних підстанцій, а також профінансував виробництво проводу для відновлення наших ліній. Бельгійські колеги з Elia та німецькі з Amprion надали спеціальне обладнання для аварійно-відновлювальних робіт", - розповіли в "Укренерго".

У компанії додали, що повністю відновили роботу мереж на деокупованих територіях. Щодня фахівці НЕК проводять планові ремонти та інші роботи для підготовки магістральних електромереж до опалювального сезону.

Нагадаємо, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов закликав українців максимально дбайливо ставитися до витрат електроенергії та тепла взимку. Він додав, що до наступного опалювального сезону варто підготуватись "по-дорослому".

Донеччина восени та взимку може лишитися без газу, бо через активні бойові дії газопостачання в області під час опалювального сезону навряд чи буде відновлено. Тим часом у всіх громадах Київської області утворили територіальні штаби, які контролюють проведення підготовки до осінньо-зимового періоду.