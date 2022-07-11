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Google зробив безплатними корпоративну пошту, хмарне сховище та інші сервіси для українських підприємців

Безкоштовними послугами можна буде користуватися до кінця війни.

Google зробив безплатними корпоративну пошту, хмарне сховище та інші сервіси для українських підприємців
Фото: EPA/UPG

Українські підприємці зможуть безоплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Хоча з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу. До кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними", - зазначив Федоров.

Міністр нагадав, що раніше компанія надала безоплатне користування Google Workspace для українських освітян. Вітчизняні школи отримали від Google 43 000 ноутбуків. Також компанія виділила 15 млн доларів на допомогу Україні.

Нагадаємо, МВС і Google розпочали роботу над проєктом з оцифрування наслідків вторгнення Росії.

Також компанія отримала нагороду "Відзнака миру" від України.

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