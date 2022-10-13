Мер Вільнюса пропонує зекономити на різдвяній ялинці, а гроші передати Україні

Вільнюса Ремігіюс Шимашюс запропонував скромно відсвяткувати Різдво, а гроші пожертвувати Україні.

Про це пише видання Delfi.

"Встановімо цього року на Катедральній площі найскромнішу ялинку (або просто торішню). Решту грошей можна направити на допомогу Україні або на компенсації в зимовий сезон. Звичайно, конкурс уже відбувся, договір підписано, гроші на початкові ідеї вже виділено. Але ще будуть ці яскраві свята. Так, у нас буде і 700-річний ювілей – вестимемо переговори з коаліцією, що робити – зменшити розмах або залишити все, як є. Російська агресія не повинна зупиняти життя в місті та свята, особливо якщо їх святкують раз на 100 років", - вважає мер Вільнюса.

Цього року столиця Литви виділила на ялинку близько 250 тис. євро (утричі більше, ніж рік тому).

"Мені не подобається тільки, що ялинки в Литві стали своєрідними перегонами, змаганням – у кого краще, красивіше. У нас є привід зупинити це – цього року у нас перше Різдво під час війни. Різдво – свято затишку, повернімося ж до нього", - прокоментував Шимашюс.

Нагадаємо, раніше сьогодні Литва анонсувала наступний пакет військової допомоги Україні.