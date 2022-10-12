Нідерланди погодились посилити військову допомогу Україні, - Кулеба

Нідерланди посилять військову допомогу Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Під час нашого дзвінка мій голландський колега Вопке Гукстра і я погодились, що єдиною відповіддю на російський ракетний терор є подвоєння військової, економічної, гуманітарної допомоги Україні”, - написав Кулеба.

Він подякував Нідерландам за те, що вони посилили військову допомогу, включно з ППО.

Нагадаємо, Канада надасть Україні черговий пакет військової допомоги Україні розміром 47 млн доларів.

Крім того, найближчими днями Німеччина передасть Україні самохідні артилерійські установки PzH 2000 й реактивні системи залпового вогню MARS II.