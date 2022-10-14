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Допомога від США: у новий пакет вартістю $725 млн включать боєприпаси і бронемашини Humvee

Його розробили для посилення можливостей Сил оборони відбивати контрнаступи росіян і деокуповувати захоплені українські території.

Допомога від США: у новий пакет вартістю $725 млн включать боєприпаси і бронемашини Humvee
Фото: www.president.gov.ua

У новий пакет допомоги США для України увійдуть боєприпаси та бронемашини HMMWV (Humvee), повідомляє Reuters з посиланням на словами американських чиновників.

Розмір допомоги становитиме 725 мільйонів доларів. До нього не включили засоби протиповітряної оборони чи нові значні можливості для української армії. Щоправда, його розробили для посилення можливостей Сил оборони відбивати контрнаступи росіян і деокуповувати захоплені українські території.

Це перший пакет допомоги, який Україна отримає після останніх обстрілів мирних населених пунктів. Його вміст і терміни надходження можуть змінюватися в останні хвилини, зазначили співрозмовники видання.

Боєприпаси і Humvee надійдуть у найближчі дні через використання президентського рішення про скорочення озброєнь. Це рішення дозволяє США швидко передавати оборонні товари і послуги зі своїх запасів, не очікуючи на схвалення Конгресу.

Нагадаємо, днями в Україну прибули чергові HIMARS. Також наша держава отримає 4,5 млрд доларів бюджетної підтримки від США.

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