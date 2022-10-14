В центрі Києва відкрили виставку "Полк Азов – янголи Маріуполя"

Познайомитись із біографіями загиблих героїв можна на наступний місяць.

На Софійській площі у Києві відкрили вуличну виставку “Полк Азов – янголи Маріуполя”. Вона присвячена захисникам і захисницям із підрозділу “Азов”, які віддали життя під час захисту Маріуполя від російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Виставка триватиме місяць, вона розповідає про життя полеглих воїнів полку “Азов”, найменшому з яких було 18 років, найстаршому – 63 роки.

Вулична виставка складається з 154 інформаційних планшетів, які містять портрет і текст про життєпис Героя.

Під час відкриття родини воїнів вшанували пам’ять про своїх рідних запаленням лампадок на інсталяції “Сталеве Азовське Серце”.

Фото: Пресслужба КМДА

Нагадаємо, 8 жовтня у Львові на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченкові родини захисників вийшли на акцію підтримки воїнів маріупольського гарнізону, які досі перебувають в російському полоні.