Уранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

"Вибух у Шевченківському районі - в середмісті столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!", - написав Кличко.

Пізніше, о 7:03 він додав, що в Шевченківському районі пролунав третій вибух.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак додав, що росіяни атакували Київ дронами-камікадзе.

"Вибухи у Києві. Столицю атакували дронами-камікадзе. Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде", - написав він у Telegram.

В результаті атаки в Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків.

"Працюють пожежні підрозділи. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - додав Кличко.

Оновлення. О 8:24 мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще два вибухи у Шевченківському районі. Перед цим він розмістив фото уламків одного з дронів.

Фото: Віталій Кличко

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного обстрілу росіянами України 10 жовтня 19 людей загинуло, 105 – отримали поранення. Наразі на лікуванні у стаціонарах медичних закладів перебувають 35 людей.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури.

12 жовтня СБУ викрила зрадника, який постачав росіянам координати для ракетних ударів по Києву.